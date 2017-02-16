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Gevaş’ta Eğitime Kar Engeli

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Gevaş’ta Eğitime Kar Engeli
Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi.

Gevaş'ta 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının ile merkezinde 90, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı ilçede ulaşım zorlukla sağlamıyor. Gevaş Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ayrıca kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe genelinde ilk, orta ve liselerde Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildiği bildirildi.

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