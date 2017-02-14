Gevaş’ta Okullar Yarın Da Tatil

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Gevaş'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 50, yüksek kesimlerde 80 santimetreye ulaştığı ilçede karla mücadele ekiplerinin, kapanan yolları yeniden ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe genelinde ilk, orta ve liseler bugün olduğu gibi yarın da tatil edildi.