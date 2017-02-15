Gevaş’ta Okullar Yarın Tatil

Van'ın Gevaş ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

İlçede iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının ilçe merkezinde bir metreye ulaştığı ilçede eğitime bir gün daha ara verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın ilçe genelinde ilk, orta ve liselerde eğitime bir gün daha ara verildiğini bildirdi.