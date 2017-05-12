Gevaş’ta Voleybol Turnuvası

VAN (İHA) – Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Voleybol Turnuvası, oynanan müsabakalarla devam ediyor.

VAN (İHA) – Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Voleybol Turnuvası, oynanan müsabakalarla devam ediyor.

Her yıl geleneksel olarak nisan ayında başlayan, mayıs ayında sona eren Kaymakamlık Voleybol Turnuvası çekişmeli maçlarla devam ediyor. Gevaş Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda düzenlediği turnuvaya 14 takım katıldı. A ve B grubunda mücadele eden 8 takım, başarılı mücadele neticesinde bir üst tura çıkmayı başardı.

Turnuvanın sonunda başarılı takımlara kaymakamlık tarafından ödüller verileceği belirtildi.