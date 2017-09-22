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Geyik Boynuzundan Hayalindeki Eserleri Yapıyor

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Geyik Boynuzundan Hayalindeki Eserleri Yapıyor
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Ilıcalar Mahallesi Muhtarı Yurttaş Ayaş, doğada bulduğu geyik boynuzları yardımıyla hayalindeki figürleri...

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Ilıcalar Mahallesi Muhtarı Yurttaş Ayaş, doğada bulduğu geyik boynuzları yardımıyla hayalindeki figürleri muhteşem eserlere dönüştürüyor.

Yaklaşık 17 yıl önce havada gördüğü kartaldan esinlenerek eserlerini yapmaya başlayan Muhtar Yurttaş Ayaş, dayanıklı oluşu nedeniyle geyik boynuzunu tercih etti. Yaptığı sanatı dünyada ve Türkiye'de ilk defa kendisinin yaptığını iddia eden Muhtar Ayaş, "Kendim avcılık yapıyorum. Eserleri bir kartaldan yapmaya başladım. Daha sonra hayalime diğer figürler, insan figürleri, hayvan figürleri gelmeye başladı. Onları yaptım. Geyik boynuzu çok dayanıklı. Geçmiş medeniyetlerin fil dişinden yaptığını izledim. Ben de geyik boynuzunu keşfettim ki 300- 400 yıl tahriş olmadan dayanabileceği süreci gördüm. Bu yüzden geyik boynuzunu tercih ettim. Köyde evimin bir kenarında bir mengenem var. 4 metre uzunluğunda bir tahtam var. Kullandığım malzemeler eğe, kesme demirler, çelik sivri uçlar bunlarla işliyorum. Geyik boynuzunu dağ köylerinde genelde ormana atıyorlar. Onları da dağ çobanları, dağ köylüleri tarımla uğraşırken buluyorlar. Onlardan satın alıyorum. İşlemi çok zor. Teknoloji kullanamıyorum. Ancak demirle, eğe ile bu şekilde işliyorum" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuzla ilgili beynimde hayalimde çok şeyler var"

Yaptığı eserlere farklı bir boyut kazandırmak isteyen Muhtar Yurttaş Ayaş, "15 Temmuz'la ilgili beynimde, hayalimde çok şeyler var. Onu çok düşünüyorum. İnsanların düştüğü, kurşunlandığı anları hayalimde maddeye dökmeyi düşünüyorum. Satıyorum ama bana maliyetleri yüksek geldiği için, halkımız da alamıyor. Bütçesi kısıtlı geliyor herhalde. Satmayı düşünüyorum. Destek almadım bu zamana kadar kimseden. Destek olmadan da yürümüyor. Bu zamana kadar 17 yıl kendi imkanlarımla bunu yürütebildim" dedi.

"Beni tatmin edici paralar teklif ettiler"

Geyik boynuzundan el emeği göz nuru yaptığı eserlere, yurt dışından teklifler geldiğini söyleyen Muhtar Yurttaş Ayaş, "Yurt dışında sergi yapmayı istediler. Onlara devretmemi istediler. Beni tatmin edici paralar teklif ettiler. Verdiler ama yurt dışında biz sergi yaparız. Ben buna razı gelmedim ve o pazarlığı bozdum. Anlaşmıştık bir ara. Sonradan öğrendim. Bunları senden aldıktan sonra yurt dışında sergi yapacağız deyince vazgeçtim. Dünyada bu heykellerin eşi ve benzeri yok. Hiç yapılmamış. İlk defa ben yapıyorum" şeklinde konuştu.

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