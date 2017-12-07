Gezen: "Göçü, Güçbirliği Ve İşbirliğine Çevirmeliyiz"

Adana Göç İdaresi Müdürlüğü Göç Uzman Yardımcısı Cihat Gezen, Türkiye'de toplamda 3 milyon 300 bin Suriyeli'nin yaşadığına dikkat çekerek, "Göçü,...

Adana Göç İdaresi Müdürlüğü Göç Uzman Yardımcısı Cihat Gezen, Türkiye'de toplamda 3 milyon 300 bin Suriyeli'nin yaşadığına dikkat çekerek, "Göçü, güçbirliği ve işbirliğine çevirmemiz gerekiyor. Suriyeli çalıştırma konusunda yüzde 10'u bile henüz aşmış değiliz" dedi.

Adana'da İŞKUR tarafından düzenlenen "Suriyelilerin Çalışma Hayatına Adaptasyonu ve Verilecek Teşvikler" konulu toplantı Sheraton Otel'de yapıldı. Toplantıda, Suriyelileri yasal çalıştırma şartları ve kayıt dışılığın önlenmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Proje Yöneticisi Alman Ruth Halle'nin, Suriyelilerin istihdama katılmasıyla ilgili projeleri destekleyen içerikli açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunbaş, geçici koruma altındaki Suriyeliler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına proje dahilinde eşit hizmet verdiklerini belirtirken, sosyal uyum için eğitim ve istihdam projelerine ağırlık verileceğini ifade etti.

Meksa Vakfı Proje Başkanı Elif Alper Delice ise atıl vaziyetteki Suriyeli işgücünün değerlendirilmesi için 22 dalda mesleki eğitim verdiklerini ifade etti. Delice, salonda bulunan işverenlere de, Suriyeli çalıştırma zorlukları hakkında görüşlerini sordu. Bazıları ikamet yerlerinin farklı oluşu, kayıtlı çalıştırmanın zorlukları ve nasıl çalıştıracaklarını bilmediklerini anlattı.

İl Göç Uzman Yardımcısı Cihat Gezen, ülkedeki Suriyelilere Kızılay tarafından kişi başı her ay 120 lira yardım yapıldığını, bunun dışında maaş verilmediğini belirtti. Türkiye'de toplamda 3 milyon 300 bin, Adana'da 125 bin, Mersin'de 300 bin Suriyeli'nin yaşadığına dikkat çeken Gezen, "Göçü, güçbirliği ve işbirliğine çevirmemiz gerekiyor. Suriyeli çalıştırma konusunda yüzde 10'u bile henüz aşmış değiliz" dedi. Gezen, ayrıca 34 personelin görev yaptığı Alo 157'nin de Suriyelilerin çağrılarına cevap verdiğini bildirdi

Bu arada, bazı işverenler de "Suriyeliler, kayıtlı çalışmak istemiyor. Çünkü, kayıt dışı çalıştıklarında daha çok para kazandıklarına söylüyorlar. Bu yüzden kağıt toplamak bile onlara daha karlı geliyor" diye konuştular.

Uluslararası eğitmen, girişimci, yazar Mehpare Şayan Kileci ise "Onurlu bir iş yapmak adına olumlu işler yapmak" gerektiğine işaret ederek, herkese ücretsiz iş bulan Rızık İstihdam Ofisi'nin bugüne kadar 60 bine yakın Suriyeli'ye yardımcı olduğunu, ancak Suriyeli kadınların yüzde 87'sinin çalışmak istemediğini söyledi. Toplantı, stant ziyaretleri ve başvuruların alınmasıyla tamamlandı.