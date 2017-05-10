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Gezi Olaylarındaki Silahlı Eylemcisi Rakka Operasyonunda Öldü

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Gezi Olaylarındaki Silahlı Eylemcisi Rakka Operasyonunda Öldü
Gezi Parkı olayları sırasında polislere molotofkokteyli atarken belinde tabancayla görüntülenen Ulaş Bayraktaroğlu'nun Rakka operasyonunda öldüğü belirtildi.

Gezi Parkı olayları sırasında polislere molotofkokteyli atarken belinde tabancayla görüntülenen Ulaş Bayraktaroğlu'nun Rakka operasyonunda öldüğü belirtildi.

Gezi olayları sırasında gözaltına alınarak bir süre tutuklu yargılanan Ulaş Bayraktaroğlu'nun tahliye olduktan sonra terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye katıldığı kaydedildi. DEAŞ'lı teröristlere karşı çatışmalara katıldığı ifade edilen Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) eski MKY üyesi Ulaş Bayraktaroğlu'nun Rakka operasyonunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gezi Parkı davasında hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu malına zarar vermek, ruhsatsız silah, mermiler taşımak" gibi suçlardan 3 yıldan 58 yıla kadar hepsi istenen Bayraktaroğlu, Devrimci Karargah Davası'ndan da yargılanmıştı.

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