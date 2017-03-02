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Gezinti Ve Yürüyüş Parkuruna Zarar Verdiler

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Gezinti Ve Yürüyüş Parkuruna Zarar Verdiler
Edirne'nin Fatih ve Kocasinan Mahalleleri'nde, Edirne Belediyesi tarafından gezinti ve yürüyüş parkuru olarak düzenlenen kanal üzerindeki yola kimliği belirlenemeyen...

Edirne'nin Fatih ve Kocasinan Mahalleleri'nde, Edirne Belediyesi tarafından gezinti ve yürüyüş parkuru olarak düzenlenen kanal üzerindeki yola kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından zarar verildi. Yapılan incelemede zemin kaplamasında kullanılan kauçuk malzemeler ile kanal kapaklarının söküldüğü ve alındığı tespit edildi.

Uzun yıllardır Edirnelilerin yürüyüş alanı olarak kullandığı Fatih Mahallesi'nden Kocasinan Mahallesi'ne kadar uzanan su kanalı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatlarıyla yeni bir görünüme kavuşturuldu. Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, bin 240 metre uzunluğunda 5 metre 30 santim genişliğindeki parkur, kanserojen madde içermeyen kauçuk malzemeyle kaplandı ve Edirnelilerin sağlıklı yaşamlarını desteklemek adına spor alanları oluşturuldu.

Edirne halkının takdiriyle karşılanan Yürüyüş ve Gezinti Parkuruna kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından zarar verildiği tespit edildi. Yapılan incelemede zemin kaplamasında kullanılan kauçuk malzeme ile kanal kapağının yerinden söküldüğü ve alındığı belirlendi. Yaşanması muhtemel kazaları önlemek adına ekipler, zaman kaybetmeden tedbir aldı. Yetkililer, alanın en kısa zamanda eski haline getirileceğini söyledi.

Bu arada çevrede bulunan güvenlik kameralarında da inceleme yapıldığı bildirildi.

Gezinti Ve Yürüyüş Parkuruna Zarar Verdiler

Gezinti Ve Yürüyüş Parkuruna Zarar Verdiler

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