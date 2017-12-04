Gıda Bankası’na Proje Ödülü

Sivas Belediyesi bünyesindeki Gıda Bankası 10. Yerel Yönetim Proje Ödülleri törenin proje ödülüne layık görüldü.

Sivas Belediyesi bünyesindeki Gıda Bankası 10. Yerel Yönetim Proje Ödülleri törenin proje ödülüne layık görüldü.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve belediye oscarları olarak bilinen "Yılın Yerel Yönetim Proje Ödülleri" İstanbul Şişli Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın öncülüğünde 2005 yılında kurulan ve o günden bu yana kurumsal yapısı ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş sağlayan Gıda Bankası, Türkiye'de birçok il ve ilçe belediyesini geride bırakarak dereceye girdi.

Ödül törenine; bazı belediye temsilcileri, basın yayın kuruluşlarının yönetici ve çalışanları ile davetliler katıldı. Gıda Bankası'nın kurulmasına öncülük eden Belediye Başkanı Sami Aydın adına hazırlanan plaketi almak için Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Özaydın ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Murat Ökten, İstanbul'daki programda hazır bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Gıda Bankası'nın Türkiye'ye örnek olan en ideal yardım modeli olduğunu belirterek, çok sayıda belediye temsilcisinin burayı ziyaret etiğini ve kendi illerinde bu projeyi uygulamak için bilgi aldığını söyledi.

Belediye Başkanı Sami Aydın'ın, 2005 yılında Gıda Bankası'nın kurulmasına öncülük ettiğini belirten Özaydın, 12 yıldan bu yana herhangi bir olumsuzluk olmadan, bu sistemin kurumsal bir şekilde veren el ile alan eli buluşturduğunu söyledi.