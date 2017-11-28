Gıda fuarına gıdacı katılmayınca

Cumartesi günü TÜYAP’ın Fuar ve Kongre Merkezinde ikincisi açılan Samsun Gıda Fuarındaydım.
Fuar geleneği olan bir şehirle övünüyoruz ya.
Geçin.
O özelliğimizi çoktan yitirmişiz.
Bu fuar, benim için hayal kırıklığıydı.
Kötüydü yani.
Bunu söylerken, organizasyon şirketine kusur bulmuyorum.
TÜYAP, bu konuda uzman bir kuruluşumuzdur.
Amacı da kar etmektir.
TÜYAP adına organizasyon son derece başarılıdır.
80 firmanın katıldığı ve 31 bin ziyaretçinin gezdiği fuara Ulusoy Un gibi Samsun’un gururu olmuş bazı firmalarımız katılmıştı ama Samsunlu firma sayısı yeterli değildi bence.
Kızılırmak ve Yeşilırmak gibi iki önemli nehrin denize döküldüğü iki ovamız var.
Tarım şehriyiz güya.
Ama fuarın katılımcılarından üçü otomobil satıcısıydı desem mesela ne düşünürsünüz.
Recep Hun’un ambalaj ve temizlik malzemeleri satan bir firması Reco Gıda fuardaydı ama anlı şanlı firmalarımızın bazıları yoktu.
Otat, fuardaydı ama gözlerim Takışoğlu’nu aradı mesela.
Filiz şekerleme oradaydı ancak, Ahenk Helva’nın yeni sahipleri Pro Gıda’nın ürünlerini göremedik.
Sultan’ın çikolatalarının yanı sıra, Seyhanlar çikolataları da yoktu.
Pro Gıda ve Sultan, ‘’yurt dışına çalışıyoruz’’ gibi bir mazeret ileri sürebilirler ama Samsun’da gıda fuarı açılıyorsa, o firmalara ait ürünleri de orada görmeliyiz.
Süleyman Saraçoğlu’nu fuarlara sıcak bakan bir işadamı olarak bilirim ama O’nun firması Özbeyoğlu’nun kuruyemişlerini de fuarda göremedim.
Samsun’da gıda fuarı açılıyorsa, Sivas, Trabzon, Giresun firmalarının yanı sıra Samsun firmalarının ürünlerinin de teşhir edilmesini önemserim.
Sanırım bir şeyleri eksik yapıyoruz.
En basiti, olimpiyatlar sırasında o bölgeye bedava olan ulaşım, üç günlük fuar sırasında neden bedava olmaz.
Fuara katılım ücretlerinin bir kısmı da, TSO ve belediyeler tarafından karşılanamaz mı mesela.
Ki, fuara katılım ücreti de öyle, atla deve cinsinden değildir.
Bu şehirde tanıtım adı altında nelere para harcanmıyor ki.
Bir haber kanalından sonra, bir belgesel kanlı da yakında Samsun’u tanıtacakmış.
Tanıtımların bedava yapıldığı sanılmasın.
Kimsenin kara kaşı, kara gözü için yapılmaz o yayınlar.
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Gıda fuarına gıdacı katılmayınca
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