IHAAW105320-ASA/20-09-2017 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba: "Ne kadar ellerinde fındık varsa, süre ve zaman vermeden hepsini...

IHAAW105320-ASA/20-09-2017 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba: "Ne kadar ellerinde fındık varsa, süre ve zaman vermeden hepsini alacağız. Söz veriyoruz." 20.09.2017 10:53:20 TSI NNNN