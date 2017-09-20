IHAAW105320-ASA/20-09-2017 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba: "Ne kadar ellerinde fındık varsa, süre ve zaman vermeden hepsini alacağız. Söz veriyoruz." 20.09.2017 10:53:20 TSI NNNN
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Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba: "Ne Kadar Ellerinde Fındık Varsa, Süre Ve Zaman Vermeden Hepsini Alacağız. Söz Veriyoruz."
IHAAW105320-ASA/20-09-2017 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba: "Ne kadar ellerinde fındık varsa, süre ve zaman vermeden hepsini...
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