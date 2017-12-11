Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Ortak Akıl Toplantısı’na Katıldı

Bir takım toplantılara katılmak üzere Ardahan'a gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde...

Bir takım toplantılara katılmak üzere Ardahan'a gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde kamu kurum kuruluşları yetkilileri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek ortak akıl toplantısı gerçekleştirdi.

Ardahan Üniversitesi Yenisey Konukevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kars Valisi Rahmi Doğan, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Milletvekilleri, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Bakan Danışmanları ve protokol üyeleri katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı Bakan Fakıbaba'nın katılımcılara teşekkürlerini iletmesiyle sona erdi.

Programın sona ermesinin ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, Bakan Fakıbaba'ya Zümrüt-ü Anka Kuşu seramik eserini hediye etti. Hediyeden dolayı memnuniyetini belirten Bakan Fakıbaba, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından başka bir programa katılmak üzere Ardahan Üniversitesinden ayrıldı.