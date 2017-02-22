Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Hayvan Hastanesi’nin Açılışını Yaptı

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde yapımı tamamlanan Hayvan Hastanesi'nin açılışı gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde yapımı tamamlanan Hayvan Hastanesi'nin açılışı gerçekleşti.

Erzurum'daki programları kapsamında şehre gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Veteriner Fakültesi'nde düzenlenen törene, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti Erzurum İl Başkanı M. Emin Öz, fakülte dekanları ve çok sayıda misafir katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, Hayvan Hastanesi'nin 1 Şubat itibariyle, 7 gün 24 saat bölge hayvancılığına ve hayvan severlere hizmet ettiğini söyledi. Sağlam: "Hastanemiz bugünkü kapasitesiyle gerek fiziki yapı, gerek personel ve teknolojik donanımıyla ülkemizin önde gelen hayvan hastanelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Şu anda 20 profesör, 35 doçent ve yardımcı doçent, 15 araştırma görevlisiyle birlikte 70'ten fazla öğretim elemanıyla bölge insanımıza hizmet vermekteyiz. Teknolojik bakımdan çağdaş tıbbi cihazlarla donatılmış bir hayvan hastanemiz bulunmaktadır. İnşallah bundan sonra hayvan yetiştiricilerinin ve hayvan severlerin beklediği hizmetleri vermeye çalışacağız" dedi.

GÖREVİMİZ "ÜNİVERSİTE İLE TOPLUMU BULUŞTURMAK VE TOPLUMUN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMEK"

Üniversitenin ülkemizin 2023 hedefiyle büyük devlet olarak geleceğe doğru yürüyüşüne katkılar sunan güçlü üniversitelerden biri olduğunu vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi 60. yılını kutlarken misyonunun; "Üniversite ile toplumu buluşturmak ve toplumun sorunlarına çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Göreve geldiğinden beri üniversite ile sanayiciyi, üniversite ile üreticiyi ve yetiştiriciyi buluşturmanın ve bir araya getirmenin yollarını aradıklarını söyleyen Rektör Çomaklı, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu hususta ilgili birimlerimiz, değişik sektörler ile toplantılar yaparak, eğitim verdiler. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımız olumlu sonuçlarını verecektir. Aynı çalışmaları hayvancılık sektörü için de yapıyoruz. Erzurum ve çevre illerde hayvancılık yoğun olarak yapılmakta ve kırsal alanda çalışanlara istihdam sağlanmaktadır. Bölgemizin hayvancılık sorunları arasında: düşük verimli ırkların varlığı, yetersiz bakım ve beslenmenin yanı sıra hayvan hastalıkları ve tedavisi de önem arz etmektedir. Bu kapsamda hizmete açtığımız Hayvan Hastanesi'nin hayvancılık sektörümüze önemli hizmetler vereceğine inancım tamdır.

Hastanemize yakın sürede hizmete alınacak Hayvan Ambulansı ve donanımlı ameliyathane özelliğiyle tam teşekküllü bir hayvan hastanesi olarak hizmet vermeye devam edecek. Böylece acil durumlarda veya hasta hayvanları hastanemize getirilemedikleri durumlarda, hasta mahalline giderek müdahale yapılacak. Hastanenin öncelikle tüm yurdumuza ve özellikle de hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hastanemizin kuruluş aşamasında emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, törenimize katılımlarıyla bizlere güç ve destek veren başta bakanımız olmak üzere konuklarımıza teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Açılışı yapılan Hayvan Hastanesi'nin, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin görülmesi bakımından çok önemli olduğunu söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Biz daha düne kadar insanımıza hizmet veremezken, bugün insanımıza hizmet verdiğimiz gibi artık hayvanlarımıza da hizmet verir hale geldiğimizi göstermesi bakımından çok önemli. Ülkemizi, insana hizmet veremez noktadan bu noktaya getiren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve siyasilerimize, Erzurumluların huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise Erzurum'un ekonomik açıdan en önemli potansiyelinin hayvancılık olduğunu belirterek, 81 ilde şapla mücadele ve aşı kampanyasını Erzurum'dan başlatan ve Erzurum'a verdiği desteklerden dolayı Tarım Bakanı Faruk Çelik'e teşekkür etti.

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) kapsamında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tanzim edilen EYOF Sokağı'na da değinen Ilıcalı şunları söyledi: " EYOF Sokağı'nın bütün ulusal kanallara konu oldu ve Türkiye hayran kaldı. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Buz Müzesi ihtiyacı varmış. Bütçesini sorduğumda 2 milyon lira olduğunu öğrendim. Bende bir Erzurum milletvekili olarak bu ödeneği çıkarmak için elimden geleni yapacağım. İnşallah bu konuyu da halledeceğiz. 35 yıllık hoca olarak söylüyorum ki, Atatürk Üniversitesi'ne çok şey borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise açılış konuşmasında, tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör olduğunu ifade etti. Tarım ve hayvancılığın Sanayi Devrimi sonrasında biraz gerilerde kalmış bir izlenim gösterdiğine işaret eden Bakan Çelik, "Süreç içerisinde tarım ve hayvancılık olmadan hayatın devamı mümkün olmadığı için bu sektörün önemi her geçen gün artmaya başladı" dedi.

Gizli bir tarım mücadelesi veya gelecekte belki de gıda ve su savaşlarının yapılabileceğini söyleyen Faruk Çelik, şöyle devam etti: "Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler, özellikle Afrika ülkelerindeki bakir alanları kiralama ve gelecekte muhtemel gıda savaşlarıyla ilgili çıkacak sorunları bugünden kendi ülkeleri adına çözme konusunda büyük yarış halindeler. Türkiye olarak bu yarışın gerisinde kalmayacağımızı ifade ettik. İnşallah kendi topraklarımızı, potansiyelimizi ve imkânlarımızı en verimli bir şekilde değerlendireceğiz. Diğer ülkelerdeki bâkir alanların iş dünyamızın temsilcilerine kazandırılması noktasındaki çalışmaları ve dünyadaki bu yarışa katıldığımızı ifade etmek istiyorum. Bu derece önemli sektörle ilgili bu değerlendirmeleri yaparken, tarım sektörünün artık rastgele ele alınması gereken, rastgele atadan kalma usullerle ve metotlarla yürütülmesi mümkün olmayan sektör olduğunu belirtmek istiyorum."

Bilimin öncülüğünün önemine de değinen Bakan Çelik, "Bilimin öncülük yapmadığı bir bakanlık veya projede netice almak veya başarıya ulaşmak mümkün değildir. Bu kadar devasa üniversitelerin ve fakültelerin kurulmasının amacı ilgili sektörlere yön vermek ve onlara öncülük etmektir.

'BEN DOĞDUĞUM ŞEHİRDE DAHA RAHAT GEÇİNEBİLİRİM'

Erzurum yoğun göç veren bir ilimiz. Arazi ve potansiyel bakımından baktığınızda Erzurum'un potansiyeli var. Binlerce, on binlerce Erzurumlu vatandaşımız İstanbul, Bursa ve İzmir'e varıncaya kadar buradan göç etmek zorunda kalmış. Bunu geri çevirmemiz gerekiyor. "Hadi gel köyümüze, şehrimize geri dönelim" anlayışını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yatırımlar bu geri dönüşü gerçekleştirecektir. Artık sayıları belli olan metropol şehirlerimizde yaşamın ve geçimin ne kadar zor olduğu dikkate alınırsa Erzurum gibi bir coğrafyada milyonların yaşamasını mümkün hale getirmemiz gerekiyor. Onun için sorumluluk alanımız tarım ve hayvancılık. Bu noktadan bütün vatandaşlarımızın tekrar bu geri dönüşü gerçekleştirip "ben doğduğum şehirde daha rahat geçinebilirim" anlayışını hâkim kılmak için gerekli bütün destekleri verdiğimizi ve vereceğimizi herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından Hayvan Hastanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini kesen Bakan Çelik, hastanenin vatana millete hayırlı olmasını diledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve beraberindekiler, açılışın ardından Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Kırsal Kalkınma Yatırımları Toplu Açılış Töreni ile Genç Çiftçi Programı Hibe Desteği Çek Dağıtım Töreni ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısına katıldılar.