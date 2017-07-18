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Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığından, Sezgin Tanrıkulu’nun Soru Önergesine Cevap

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Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığından, Sezgin Tanrıkulu’nun Soru Önergesine Cevap
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun buğday ithalatına yönelik soru önergesine ilişkin bir açıklama...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun buğday ithalatına yönelik soru önergesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye'nin buğday ticaretinde net ihracatçı ülke konumunda olduğu belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ekmeklik buğday ithal etmesini bir soru önergesiyle meclis gündemine taşımıştı. Tanrıkulu'nun bu soru önergesi üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizin 2016 yılı buğday üretimi 20 Milyon 600 Bin tondur. 2017 yılı 1. tahminine göre 21 Milyon 800 Bin tona yükselmiştir. Buna karşılık buğday tüketimimizin 19-19,5 milyon ton seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında üretimimizin iç tüketimimizi rahatlıkla karşıladığı görülmektedir.

Yine TÜİK verilerine göre Ülkemizin 2016 yılı buğdaya dayalı mamul madde (un, makarna, bisküvi, bulgur ve irmik) ihracatı 5 Milyon 90 Bin tondur. Bu ihracatın buğday karşılığı ise yaklaşık 7 milyon tondur."

Türkiye buğday ticaretinde net ihracatçı ülke

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin un ihracatında miktar ve değer olarak dünya birincisi, makarna ihracatında ise dünya ikincisi olduğu kaydedilerek, Türkiye'nin buğday ithalatının tamamına yakınının iç piyasada üretim yetersizliğinden değil, dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında mamul madde ihracatı amacıyla yapıldığı ifade edildi. Türkiye'nin buğday ticaretinde net ihracatçı ülke konumunda olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında ise, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2016-2017 hasat sezonuna 1 Milyon 600 Bin ton buğday devir stoğu ile girmiş olup, 28 Haziran 2016 tarihinde açıkladığı 910 TL/Ton alım fiyatıyla Ülke genelinde üreticilerden toplam 2 Milyon 600 Bin ton buğday alımı gerçekleştirmiştir" denildi.

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