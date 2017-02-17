Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünden “Takviye Edici Gıda” Açıklaması

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, "takviye edici gıda" konusuyla ilgili açıklama yaptı.

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, "takviye edici gıda" konusuyla ilgili açıklama yaptı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15 Şubat tarihinde yazılı ve görsel basında "Kanseri kendi yaptığı özel karışımla yendi" şeklinde ve benzeri başlıklarla haberler yayınlanmaktadır. Haberde bahsedilen ürün için Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden onay alındığından bahsedilmektedir. Bu nedenle Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak bazı hususların açıklığa kavuşturulmasına gerek duyulmuştur. Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının güncel mevzuatına göre yürütmede bulunur ve bu mevzuat çerçevesinde haberde adı geçen "D.M. HEALİNG" markalı "Mürrisafi İçeren Şurup Takviye Edici Gıda 200 ml" adlı ürüne "takviye edici gıda" onayı verilmiştir. Takviye edici gıdalar ilaç değildir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının herhangi bir ürüne ilaç onayı vermesi de mümkün değildir. Bu haberlerde yer yer takviye edici gıda yer yer ilaç ibareleri bulunmakla birlikte haberlerin genel işleniş biçimi bir ilaç anlatımı şeklindedir. Söz konusu durumun tüketicilerin yanılmasına yol açacağı endişesiyle kamuoyuna bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Müdürlüğümüz görev ve yetki mevzuatına göre yasal yollara başvurulacaktır" denildi.