Gine’de Liderler Ebola Aşısı İçin Bir Araya Geldi

Gine, Liberya ve Sierra Leone'nin siyasi liderleri, araştırmacılar ve halk sağlığı uzmanları, Ebola aşısının onayının hızlandırılması konusunda...

Gine, Liberya ve Sierra Leone'nin siyasi liderleri, araştırmacılar ve halk sağlığı uzmanları, Ebola aşısının onayının hızlandırılması konusunda Gine'nin başkenti Konakri'de bir araya geldi.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'nin siyasi liderleri, araştırmacılar ve halk sağlığı uzmanları, Ebola aşılarının uygulanmasının onaylanmasına ilişkin çözüm önerilerini tartışmak üzere Gine'nin başkenti Konakri'de toplantı düzenlediler. Toplantı, aşının üretiminin ve dağıtımının en hızlı şekilde onaylanması için büyük önem taşıyor. Bilim adamları, toplantı sırasında Ebola aşısına ilişkin yapılan araştırma sonuçlarının ikna edici olduğunu tekrar vurgulayarak çalışmaların tamamlanması gerektiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Gine Direktörü Dr. Kelta Sakoba, "Avrupa ve ABD otoritelerinin aşıların tescillenmesi ve piyasaya sürülmesi için 2017 yılının sonuna kadar karar vermelerini umuyoruz" dedi. Sakoba, Ebola aşısının 2018'de riskli bölgelere yolculuk edenler için uygulanabilir olması gerektiğini ifade etti.