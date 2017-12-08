Girdiği Evde Bir Kişiyi Silahla Yaralayan Hırsız Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık için girdiği evde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, polisin çalışması ile yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık için girdiği evde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, polisin çalışması ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Etiler Mahallesi'nde 30 Kasım Perşembe günü meydana gelen olayda E.B. isimli kadının evine maskeli bir hırsız girdi. Kadının yardım çığlığı üzerine eve koşan L.D, çığlıklar üzerine kaçmaya çalışan maskeli şahıs tarafından silahla yaralandı. Ayağından yaralanan İ.D. tedavi altına alınırken, olay yerinde inceleme başlatan Şahinbey Suç Önleme ve Araştırma Büro amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda maskeli şahsın Serkan K. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı.

Serkan K. sağlık raporu için Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Zanlı sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, sorgunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.