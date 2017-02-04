  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 9 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Girdiği Lokantada İş Yeri Sahibinin Cep Telefonunu Çaldı

» »
Girdiği Lokantada İş Yeri Sahibinin Cep Telefonunu Çaldı
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Maltepe'de bir lokantaya giren şahıs, iş yeri sahibinin yokluğunu fırsat bilerek kasanın önünde bulunan cep telefonunu çalarak...

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Maltepe'de bir lokantaya giren şahıs, iş yeri sahibinin yokluğunu fırsat bilerek kasanın önünde bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Maltepe Çınar Mahallesi Has Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Sabah saatlerinde lokantayı açan iş yeri sahibi, dükkanın arka kısmına geçti. Bu sırada iş yeri sahibinin dükkanın arka kısmında olmasını fırsat bilen çekçekçi diye tabir edilen 2 şahıstan biri içeri girdi. Şahıslardan biri dışarıda beklerken, dükkana giren diğer bir şahıs ise kasanın önünde bulunan cep telefonunu alarak, diğer şahısla birlikte hızla iş yerinden uzaklaştı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Hırsızlık olayı saniye saniye işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kafasında bere olduğu görülen bir şahıs dükkana giriyor. İş yeri sahibinin bulunduğu yöne gelerek etrafı kontrol eden şahsın daha sonra kasanın önünde bulunan cep telefonunu alarak hızla iş yerinden uzaklaşması kameralara yansıyor.

Polis, kaçan şahısları arama çalışmalarını sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeşitli Suçlardan Aranan 4 Suçlu Tutuklandı04 Şubat 2017 Cumartesi 12:13
  • Börekçiyi Soyan Hırsızlar Kamerada04 Şubat 2017 Cumartesi 12:08
  • Trabzon’da Trafik Kazası: 1 Ölü04 Şubat 2017 Cumartesi 11:33
  • Halk Otobüsünün Çarptığı Suriyeli Çocuk Öldü04 Şubat 2017 Cumartesi 11:18
  • Kendini Banka Görevlisi Olarak Tanıtıp 18 Bin Tl Dolandırdı04 Şubat 2017 Cumartesi 11:13
  • Çöken Ahırdaki 6 Hayvan Kurtarıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 11:08
  • Manisa’da Trafik Kazası: 4 Yaralı04 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
  • Tartıştığı Babasını Tüfekle Vurarak Öldürdü04 Şubat 2017 Cumartesi 10:58
  • İçişleri Bakanlığı Düzensiz Göçün Engellenmesi İçin Tüm İmkanlarını Seferber Ediyor04 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Düzce’de Fetö/pdy Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı04 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti