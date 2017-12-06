Girdikleri Evin Sahibini Tornavidayla Yaraladılar

İzmir'in Aliağa ilçesinde hırsızlık için girdikleri evin sahibini tornavidayla yaralayıp kaçan 4 zanlıdan 3'ü jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde hırsızlık için girdikleri evin sahibini tornavidayla yaralayıp kaçan 4 zanlıdan 3'ü jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çakmaklı Mahallesi'nde ikamet etmekte olan İ.U isimli şahısın konutuna hırsızlık amaçlı giren 4 şahıs, ev sahibi İ.U'yu tornavidayla yaraladı. Şahıslar olay yerinden otomobil ile kaçarken, İ.U. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma neticesinde olay mahallinin yakınında terk edilmiş kiralık bir otomobile ulaşıldı. Otomobil içinde yapılan incelemede, havalı tüfek, döner bıçağı, 1 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde kullanma düzeneği bulundu.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, ev ve otomobildeki parmak izlerinden yola çıkarak olaya karışan şahısların kimliklerini tespit etti. Olaya karışan S.A, Ö.Ç. ve Ö.A saklandıkları adreste ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Jandarmada Karakoluna götürülen zanlılar, ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. Şüpheli S.A, Ö.Ç ve Ö.A çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Dördüncü kişi olarak olaya karışan firari olan İ.F (22) isimli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.