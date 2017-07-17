Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nden 7 Sanık Hakkında Açıklama

Giresun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında, önce salıverilen sonra tutuklanan 7 sanık hakkında Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden açıklama...

Giresun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında, önce salıverilen sonra tutuklanan 7 sanık hakkında Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden açıklama yapıldı.

Yapılan açılmada "Silahlı Terör Örgütü" yöneticiliği ve üyeliğinden dava açılan 7 sanık için yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklandığı ifade edildi. Duruşmada basında yer aldığı gibi "Önce sizi kendi insani duygularımla tahliye ettim şimdi ise Türk Milleti adına tutukluyorum" şeklinde herhangi bir ifade kullanılmadığı kaydedildi. Duruşma sonrasında önce salıverilen 7 sanığın tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.