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Giresun Emniyeti Suç Makinelerine ‘Dur’ Dedi.

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Giresun Emniyeti Suç Makinelerine ‘Dur’ Dedi.
Giresun'da 4 ayrı hırsızlık ve cinayet olayının zanlıları, emniyetin yaptığı titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

Giresun'da 4 ayrı hırsızlık ve cinayet olayının zanlıları, emniyetin yaptığı titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Bulancak ilçesi Şemsettin Mahallesi'nde saat 01.40 sıralarında, müstakil iki katlı binada meydana gelen yangında bina tamamen yanmış ve bina içerisinde tanınamayacak şekilde bir ceset bulunmuştu. Cesedin yapılan açık kimlik tespitinde O.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmişti. Akabinde yapılan araştırma ve ön otopsi raporu sonucunda şahsın av tüfeği ile öldürülerek ikamette yangın çıkartıldığı anlaşıldı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen H.D. ve A.Ç. isimli şahıslar Bulancak ilçesinde olayın yaşandığı aynı gün bir adet pompalı tüfek, bir adet av tüfeği, bir çift eldiven, bir adet kar maskesi ve bıçak ile birlikte yakalandı.

Olayın üçüncü faili olduğu tespit edilen ve cezaevi firarisi olarak "kasten adam öldürme ve hırsızlık" suçları ile birlikte toplam 8 ayrı suçtan aranan K.Y. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sıkı takip ve titiz çalışmalar neticesinde Giresun il merkezinde saklandığı tespit edilen ikamete yapılan operasyonla yakalandı.

Adı geçen şahısların çapraz sorgulamaları ve yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda O.K.'yi av tüfeği ile öldürdükten sonra ikameti yakarak olay yerinden kaçtıkları anlaşıldı.

Olayla ilgili devam eden çalışmalarda A.Ç. ve K.Y.'nin Bulancak ilçesinde daha önce, bir marketten 1 adet laptop bilgisayar ile toplam 7 bin TL değerinde sigara çalınması, ardından bir AVM'nin camının kırılarak 215 paket çeşitli markalarda toplam 2 bin 278 TL'lik sigaranın çalınması, daha sonra bir ortaokuldan toplam 800 TL para ile okul kantininden yiyecek malzemelerinin çalınması ile Giresun il merkezindeki bir ilkokulda müdür yardımcısının odasının kapısını kırmak suretiyle kasadan 500 TL para çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kasten adam öldürme ve hırsızlık olaylarını gerçekleştiren H.D., A.Ç. ve K.Y. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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