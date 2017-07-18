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Giresun İçin Yan Yana Geldiler.

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Giresun İçin Yan Yana Geldiler.
Giresun Milletvekillerinin TBMM'de verdiği birliktelik görüntüsü takdir topladı.

Giresun Milletvekillerinin TBMM'de verdiği birliktelik görüntüsü takdir topladı.

TBMM'de ilk kez bir araya gelen milletvekillerinin günün anısına çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla Giresunlular tarafından paylaşma rekoru kırıldı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bir araya gelerek bir süre görüştüler.

Görüşme sonrasında bir açıklama yapan CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, "Zaten biz Cemal ve Sabri beylerle fırsat buldukça, Giresun'da, komisyon toplantılarında, genel kurulda, ihtiyaç duyduğumuzda görüşüyoruz. Sadece bize son olarak Sayın Nurettin Canikli de katıldı ve kısa da olsa Giresun'la ilgili görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Bundan sonra da görüşeceklerini söyleyen CHP Milletvekili Bektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Aynı ili temsil ediyoruz, aynı çatı altında görev yapıyoruz. Düşman değiliz ki... Sadece görüşlerimiz ve partilerimiz farklı. Çalışmalarımda, dile getirdiğim konularda onlardan destek de istiyorum. Giresun'un hak ve menfaatleri söz konusu olduğunda, bir araya gelmek gerekiyor. Ben bunun için söz veriyorum. Örneğin en kısa zamanda fındık ve üreticimiz için de görüşeceğiz. Bir araya gelerek ortak tavır almamız gereken diğer gündem konularımız da var."

Giresun İçin Yan Yana Geldiler.

Giresun İçin Yan Yana Geldiler.

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