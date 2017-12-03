Giresun Limanı 'Akıllı Liman' oluyor

Giresun Limanı'na 125 milyonluk liralık yatırım yapılacağı ve 'Akıllı Liman' statüsüne kavuşacağı bildirildi. GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu, üç yıl içerisinde 500 kişinin istihdam edileceği söyledi

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (GTSO) yapılan açıklamada, Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda genel gündem maddelerinin ardından limanın son durumunun değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, ilgili firma yetkililerince önümüzdeki süreçte 125 milyon liralık yatırım yapılacağı, limanın 'Akıllı Liman' statüsüne kavuşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Ro-Ro ve konteyner taşımacılığının yanı sıra Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerle olan ticaret hacminin de artırılmasının ön planda tutulacağı ifade edilen açıklamada, üç yıl içerisinde 500 kişinin istihdam edileceği aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, limanın işlevinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakırmelikoğlu, yeni yatırımlar ile limanın Avrupa standartlarını yakalayacak olması ve uluslararası çalışacak olmasının fevkalade önem taşıdığını belirterek, 500 kişilik istihdamın ise Giresun ölçeğinde önemli olduğunu ifade etti.