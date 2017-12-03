  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 16 °C

Giresun Limanı 'Akıllı Liman' oluyor

»
Giresun Limanı 'Akıllı Liman' oluyor
Giresun Limanı'na 125 milyonluk liralık yatırım yapılacağı ve 'Akıllı Liman' statüsüne kavuşacağı bildirildi. GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu, üç yıl içerisinde 500 kişinin istihdam edileceği söyledi

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (GTSO) yapılan açıklamada, Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda genel gündem maddelerinin ardından limanın son durumunun değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, ilgili firma yetkililerince önümüzdeki süreçte 125 milyon liralık yatırım yapılacağı, limanın 'Akıllı Liman' statüsüne kavuşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
Ro-Ro ve konteyner taşımacılığının yanı sıra Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerle olan ticaret hacminin de artırılmasının ön planda tutulacağı ifade edilen açıklamada, üç yıl içerisinde 500 kişinin istihdam edileceği aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, limanın işlevinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakırmelikoğlu, yeni yatırımlar ile limanın Avrupa standartlarını yakalayacak olması ve uluslararası çalışacak olmasının fevkalade önem taşıdığını belirterek, 500 kişilik istihdamın ise Giresun ölçeğinde önemli olduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SPK'dan "milyar dolarlık halka arz" ayarı02 Aralık 2017 Cumartesi 13:01
  • Lastikte dampinge önlem02 Aralık 2017 Cumartesi 12:57
  • Elektrik üretimi gazına yüzde 8 zam!01 Aralık 2017 Cuma 14:46
  • Elektrik abonelerine 'serbestlik' hakkı01 Aralık 2017 Cuma 14:35
  • Asgari ücretliler ağır şartlarda çalışıyor30 Kasım 2017 Perşembe 21:30
  • PÜİS: Akaryakıt yerine 'fatura satanlar' türedi30 Kasım 2017 Perşembe 15:49
  • MTV'nin 2018 yılı rakamları belli oldu30 Kasım 2017 Perşembe 15:40
  • Büyük ikramiye heyecanı başladı30 Kasım 2017 Perşembe 15:33
  • Halkbank'tan Reza Zarrab açıklaması30 Kasım 2017 Perşembe 15:12
  • Asgari ücrette zam pazarlığı yarın başlıyor30 Kasım 2017 Perşembe 12:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti