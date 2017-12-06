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Giresun Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

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Giresun Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı
Giresun merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda emniyetin mahrem imamı olduğu tespit edilen şahsın da aralarında bulunduğu ByLock kullanıcısı...

Giresun merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda emniyetin mahrem imamı olduğu tespit edilen şahsın da aralarında bulunduğu ByLock kullanıcısı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, ByLock kullanıcılarına yönelik Giresun merkezli, İstanbul, Aksaray ve Çorum'da tespit edilen 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı düzenlene operasyonda aranan 11 kişiden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında emniyetin mahrem imamı olduğu tespit edilen şahsında bulunduğu 8 kişi emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişi yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

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