Giresun Tehlikeli Sektörlere Yönelik Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanlara yönelik zorunlu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarında...

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanlara yönelik zorunlu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki tarafından organize edilen Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde inşaat grubunda , sınavda başarılı olan 50 kişi, düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Şebinkarahisar Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Şahin Yılancı da "Belge süreci önemli. Bölgemizde çalışanların bu belgeyi almaları oldukça önemli. Biz de gereken katkıyı belediye olarak sağlayacağız. 2018 yılında da bu sınavların ilçemizde gerçekleşmesi için Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak çalışmalar yürüteceğiz" diyerek sınavda başarılı olanları tebrik etti.

Törene katılan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fikret Günaydın ise yaptığı açıklamada "Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki tarafından organize edilen sınavlarda eylül ayı içerisinde Şebinkarahisar'da inşaat alanında çalışan yaklaşık 50 kişi bu Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazandı. 2018 yılında yine Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerimizde bu sınavlar yapılacak. İnşaat sektörü haricinde metal ürünleri, otomotiv, kaynak, makine bakımcısı gibi mesleklerde sınavlar yapılacak" dedi.

Şuanda 81 meslek zorunluluk kapsamı içerisinde yer aldığını belirten Günaydın, "2018 yılında bu sayı 106, 5 yıllık süre içinde de zorunluluk kapsamı yaklaşık 600 mesleğe çıkacak" şeklinde konuştu.