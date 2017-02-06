Giresun Ticaret Borsası’ndan, Ziraat Odaları’na Cevap

Giresun Ziraat Odası ve Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlarının, Giresun Ticaret Borsasının müstahsil satış miktarı listesinde oynama...

Giresun Ziraat Odası ve Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlarının, Giresun Ticaret Borsasının müstahsil satış miktarı listesinde oynama yaparak fındık üreticisinin alın terini ucuza kapatmak istedikleri iddiasına Giresun Ticaret Borsası (GTB)sert tepki gösterdi. GTB Başkanı Temel Yanıkoğlu, "Borsanın böylesi ucuz emellere alet edilemeyeceğinin bir kez daha bilinmesini istiyoruz" dedi.

Başkan Yanıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Fındığımızı emekleriyle yoğuran üreticimizin yegâne kuruluşu olan Ziraat Odalarımızın, Kurumumuzu hedef alan hangi maksada hizmet ettiğini anlamakta zorluk çektiğimiz yanlış tavırlı beyanatlarını üzülerek kamuoyundan öğrenmiş bulunmaktayız. Fındığın fiyatını düşürmeye matuf bir takım söylemlerle itham edilmemizin kabul edilemez bir tavır olduğunu ifade etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ticaret Borsalarında işlem gören kabuklu fındık miktarını gösterir çizelgenin üyelere bilgi amaçlı gönderildiğini belirten Başkan Temel Yanıkoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"6736 Sayılı yasa çerçevesinde işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtiaların kayda alınarak işletme kayıtlarının düzeltilmesini hedeflenmektedir. Tamamen tüccarın kayıtlarına giren 153 bin Tonluk rakamı dip not olarak bilgi amaçlı üyelerimize vermenin haricinde borsalardan geçen rakamlara; borsamız ve hiçbir borsamız şu ana kadar bu rakama ilave yapmamış ve bu stok affı rakamını intikal ettirmemiştir. Bu nasıl bir cürettir ki Giresun Ticaret Borsası ve camiasını hedef alan çizelgedeki rakamlara müdahale ederek oynama yaptığımız ifade edilmektedir. Bu bilgi akışını sağlayan bir kurum olan Giresun Ticaret Borsası'nın böylesi ucuz emellere alet edilemeyeceğinin bir kez daha bilinmesini istiyoruz. Herkes yaptığı işlerle konuşulur. Giresun Ticaret Borsasının yapmış olduğu proje ve çalışmalar dünden bugüne ve gelecek vizyonunda açıkça belirtilmiştir. Giresun Ticaret Borsası fındığa değer katan bir kurum olarak yola çıkmıştır ve inşallah bunu yapmaya da muktedirdir. Kaldı ki 6736 Sayılı Yasayı da iyice okumuş olsalar bunu da anlayacaklardı. Burada ifade edilmeye ve hangi mecraya çekilmeye çalışıldığını anlayamadığımız tavırla Giresun Ticaret Borsasını küçük düşürmeye, fiyatları maniple etmeye çalışan ve daha da kötüsü üreticinin hakkını korumak için proje geliştiren ve çok yakında uygulamaya konulacak projenin hizmetkarı bir kurumu hedef aldırarak itibarsızlaştırma kampanyasına yapmış olduğumuz iyi güzel ve halisane çalışmalarla cevap vererek devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."

"Sürdürülebilir bir fındık politikası için kavgadan çok birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var"

Ziraat Odalarımızın yapmış olduğu açıklamada fındık rekoltesinin revize edildiği ve borsa olarak rekolte tahmini 467 bin 707 ton olarak istatistik çizelgelerimizde gösterdiğimizden bahsedildiğine değinen Başkan Yanıkoğlu şöyle devam etti:

"Bahsi geçen rakam Tarım Bakanlığımızın bizatihi iller bazında yaptırmış olduğu bir çalışmadır ve detaylı bir resmi dokümana ulaşılarak çizelgeye işlenmiştir. Bu tahmini rekolteden sonra bir revizenin yapıldığı konusu resmi olarak kurumumuza ulaşmamıştır. Ancak, Tarım Bakanımızın rekoltenin revize edildiğine dair beyanı ile TÜİK'in bir revizyona gittiği bilgisi edinilmekle beraber bu revizyonun detaylı dökümüne TÜİK nezdinde hala ulaşılamamıştır. Ayrıca rekoltenin iller bazında dağılımının ne olduğu ve bunun 420 Bin Ton rakamına nasıl ulaşıldığına dair resmi bir bilgiye de maalesef ulaşılamamıştır. Global anlamda 2016 Yılı Türkiye Fındık Rekoltesinin 420 Bin Ton olarak revize edildiği ifade edilmektedir. Buradan da çizelgemizdeki rekoltenin revize edilmediğinden bahsedilerek buradan bir nema çıkarılarak kurumumuzun yıpratılmaya çalışılmasını kabul etmiyor, kötü niyetli bu beyanatları kendilerine aynen iade ediyoruz. Kimsenin üreticinin fındığını ucuza kapatmak gibi bir hedefi yoktur. Def aten söylenilmesine rağmen bu fındık fiyatları 22 TL'yi arz talep dengesine göre bulurken bugün fiyatların bu şekilde seyir etmesinden dolayı hiçbir kimsenin bir birini suçlayarak bir yere varamayacağını tekraren hatırlatmak isterim. Sürdürülebilir bir fındık politikası için kavgadan çok birlikte hareket etmeye ihtiyacımız olduğunun bilinmesini ve tüm kurumlarımızın birbirleriyle sinerji içerisinde çalışarak fındığımızın daha fazla ve daha fazla fiyata satılmasını sağlamasının gerektiğini ifade ediyor."