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Giresun turizmde hedef büyüttü

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Giresun turizmde hedef büyüttü
EMITT 2017 Turizm Fuarı'na katılarak turizmdeki payını artırmaya amaçlayan Giresun'un geleceği masaya yatırıldı. TSO Başkanı Çakırmelikoğlu, "Şehir olarak daha profesyonel ve organizasyoncu olmamız gerekiyor" dedi

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, EMITT 2017 Turizm Fuarı değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, "Giresun olarak turizmde var olduğumuzu yavaş yavaş gösteriyoruz" derken, GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner ise, "EMITT Fuarı birlikte katıldığımız için tur firmaları gözünde ciddi izlenimler bıraktığımız bir çalışma oldu. Tur firmaları, Giresun artık bu işe ciddi eğilmektedir diyerek, taleplerini ilettiler. Şimdi bu talepleri karşılamak için eylem zamanıdır" diye konuştu.

FUARDA TECRÜBE EDİNDİK
Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, "Gelecek organizasyon adına iyi izlenimler ve tecrübeler edindik. DOKA Giresun Turizm Eylem Planı çalışmasını inceledim, teknik olarak Giresun adına olumlu bir projedir. Başka projelerde olacaktır mutlaka ancak tek proje etrafında, eksikleri ve önerileri ekleyerek gitmemiz Giresun’un geleceği adına önemlidir. Bizim görevimiz uzun vadeli eylem planları ve projeler ile Giresun’u turizme hazırlamaktır" dedi.

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ
Toplantıda, DOKA Giresun Koordinatörü Murat Aladağ, TKDK Giresun İl Koordinatörü Serdar Kurşun, Jasmin Otel yetkilisi Yeşim Hattat, Tavacı Turizm firma yetkilisi Selçuk Tavacı, Tabya Tur firma yetkilisi Osman Tuncer, Amazon Otel firma yetkilisi Mustafa Yılmaz, Tatilce Firma yetkilisi Sevgi Ateş ve Giresun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eren Nizam ise, "Giresun adına taşın altına elimizi sokmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Ayrıca EMITT Fuarı'na katılan Aratias Otel, Hüseyin Otel, Tirebolu 42, Hebo Otel, Kittur Otel ve Altın Post firmasına katılımlarından dolayı Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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