Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı:

Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim görevlisi Yrd.

Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı, 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ambargosu ile gündeme gelen ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'un, Adolf Hitler ve Joseph Stalin'den ders alması gerektiğini söyledi.

Donald Trump'un uyguladığı politikaların ABD'nin sonunun başlangıcını hazırladığını ileri süren Karaağaçlı; ABD'nin hukuk ve devlet sisteminin bu kararlara karşı duracağını söyledi.

Karaağaçlı, "Amerika'da görüyoruz, bütün kitleler bu uygulamalara karşı durmaktadır. Bu dünyayı bir felakete sürükleyecektir. ABD Başkanı Trump iktidara gelir gelmez öncelikle bu İslam ülkeleriyle ilgili uygulamayı hayata geçirdi ama iki, üç tane daha önemli kararnameyi imzaladı. Birincisi ABD'nin askeri bütçesinin olağan üstü yükseltilmesine karar verdi. İkincisi çok daha tehlikesi olan 2022 "ye kadar mutlaka bir nükleer savaş yapılmasını da ön gördü. Önümüzdeki dönemlerde bu denli ırkçı söylemler özellikle Müslümanları ötekileştiren, dünyayı çok büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakacaktır. Tahmin ediyorum buna Amerika'nın adalet sistemi, devlet sistemi dur diyecektir."

Donald Trump'un başkanlığında Siyonist rejim etkisinin görüldüğünü de ileri süren Karaağaçlı; "ABD Başkanı'na geldiğimiz sürece Binyamin Netanyahu diye bir faktörden söz edebiliriz. Netanyahu'nun siyasetleri son zamanlarda iflas etmiş durumdadır. Netanyahu başta İran ve batı arasındaki nükleer anlaşmanın iptali için elinden geleni yaptı ama başarılı olamadı. Bu bağlamda Siyonist rejim Donald Trump'u seçilmesinde önemli bir rol oynadılar. Bu da gösteriyor ki önümüzdeki dönemde Tel Aviv ve Washington arasında ki ilişkiler gelişecektir ve bu bedel ödenecektir."

Irkçı politikaların sonucundan Donald Trump'un ders alması gerektiğini de söyleyen Karaağaçlı, "Dini ve ırkçı politika izleyen liderler her zaman sonun başlangıcını hazırlamışlardır. Donald Trump, Yahudilere karşı politika izleyen Adolf Hitler'den ya da Joseph stalin'den ders almalıdır" dedi.