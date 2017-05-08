Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan "İhracatçılar Fındıkta Rekolte Konusunda Ters Düştüler"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören ile Karadeniz Fındık ve...

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören ile Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç'in 2017 yılı tahmini fındık rekoltesiyle ilgili açıklamalarına dikkat çekerek rekolte konusunda ihracatçıların birbirleriyle ters düştüğünü kaydetti.

Şubat ayında yaptırdıkları karanfil sayımına göre yaklaşık bir milyon bin ton rekolte dillendiren ihracatçıların gelinen süreçte çark ederek bu rakamı 550 bin tona kadar düşürdüğünü belirten Karan, ihracatçıları üretici lehine bir şeyler yapmaya ve ihracat rakamlarını arttırmaya davet etti.

Fındık rekoltesinin tek elden açıklanması gerektiğinin altını çizen Karan, "Fındık sektöründe gün geçmiyor ki, alıcı tarafı kendi deposuna, kantarına göre piyasayı manipüle etmeye çalışıyor. Şöyle ki, ihracatçılar birliği başkanının bir tanesinin deposu dolu rekolte az diyor. Diğerinin ise kontratları var her halde oda inanmayın rekolte Haziran-Temmuz ayında belli olur diyor. Sizler değil miydiniz Şubat ayında yasak olmasına rağmen birlik bütçelerini kullanarak karanfil sayımı yaptırarak, piyasaya el altından rekolte rakamı yayan ve üreticinin alın terini yok saymaya çalışan. Ne oldu da saydığınız karanfil göre yüzde 50 rekolte rakamı aşağıya geldi. Biz rekolte tek elden açıklansın diye uğraş verirken siz Amerika'da rekolte açıkladınız. Bırakın artık bu ayak oyunlarını. Üretici kazanırsa sizde kazanırsınız. Üretici yok olursa sizde yok olur gidersiniz. Günü birlik politikaları bırakıp üretici lehine bir şeyler yaparak, ihracat rakamlarını artırmak için çapa harcayın. Enerjinizi bu yönde kullanırsanız sektör de rahat eder" dedi.

Karan, rekolte konusunda görüşlerini de belirterek, "Fındık çuvala girmeden hiç kimse şu kadar fındığım var demesin" ifadelerini kullandı.