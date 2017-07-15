Giresun’da 15 Temmuz Yürüyüşü

Giresun'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Giresun'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Metrelerce Türk bayrağının taşındığı yürüyüşe mehteran ekibinin söylediği mehter marşları eşlik etti.

15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile Giresun'da yürüyüş düzenlendi. Depboy mevkiinde toplanan kalabalık, güvenlik güçleri tarafından aramalarının yapılmasından sonra yürüyüşün yapılacağı caddeye alındı. Yürüyüşün en önünde Şehit Ömer Halisdemir'in pankartı yer alırken, yürüyüşte Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Vekili Ahmet Yusufağaoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali İhsan Ersoy, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, daire amirleri ve binlerce kişi yer aldı.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Gazi Caddesinden "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile Atatürk Meydanına gelerek yürüyüşlerini noktaladı. Burada bir konuşma yapan Vali Harun Sarıfakıoğulları, ülkenin birlik ve beraberliğini hiçbir gücün bölemeyeceğine vurgu yaptı. Vali Sarıfakıoğulları, "15 Temmuz bir milletin kendi güvenliği için emanet ettiği tankları, uçakları kendi halkının üzerine sürmekten ve hunharca bombalamaktan çekinmeyen bir darbe girişimidir. Bu hain darbe girişimi sadece böyle tarif etmek eksiktir, 15 Temmuz 2016 akşamı savaş kastı ile ve hain bir baskı ile karşı karşıya kaldık. İçinde sivil, asker, yargı unsurlarını barındıran bir ruh daha önce farklı zamanlarda defalarca tekrarlayan koymaya çalıştılar. Çünkü karşımızda aziz milletimiz vardı. Bir millet olmaya kararlılık ile canı pasıyla ortaya koymuştur. 15 temmuz direnişi Türkiye'yi içeriden dışarıdan yıkmak isteyenlere karşı değerli bir tokattır. 15 Temmuz sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine nefsi müdafaa refleksi ile ölümü göze alacak kadar samimi iman dolu, inanç dolu, vatan ve millet sevgisi işlenmiş bir millet savunmasıdır" diye konuştu.