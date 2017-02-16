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Giresun’da 303 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, 8 İlçede İse Okullar Tatil Edildi

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Giresun’da 303 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, 8 İlçede İse Okullar Tatil Edildi
Giresun'da gece etkisi gösteren kar yağışı sonrası 303 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Giresun'da gece etkisi gösteren kar yağışı sonrası 303 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı olan köy ve mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için Giresun İl Özel İdare ve Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı sonrası Doğankent, Güce, Çanakçı ve Dereli ilçelerindeki ilk ve ortaokullar tatil edilmişti. Gece etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Görele, Espiye, Tirebolu ve Bulancak ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Bulancak'ın Yalıköy köyünde ise eğitimin devam ettiği belirtildi.

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