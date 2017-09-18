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Giresun’da Ahilik Haftası Kutlamaları

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Giresun’da Ahilik Haftası Kutlamaları
Giresun'da "Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Giresun'da "Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Debboy mevkiinde toplanan esnaf ve esnaf temsilcileri, Atatürk Meydanı'na doğru Mehter Takımı eşliğinde yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Giresun Ticaret İl Müdür Vekili Ali Yıldırım günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Yıldırım "Bilindiği üzere, ahilik 13. yüzyılın ilk yarısından 14. yüzyılın ikinci yarısına kadar Anadolu'da, Balkanlar'da ve Kırım'da yaşamış olan Türk Halkı'nın sanat ve meslek alanında yetişmelerini, ahlaki yönden gelişmelerini sağlayan bir kuruluşun adıdır. Ahilik teşkilatı haksız rekabeti ortadan kaldıran, kaliteli üretimi teşvik eden, haklıyı kayıran, teşkilat mensupları arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan mükemmel bir çırak, kalfa, usta ilişkisi kuran sürekli insancı, sürekli saygı ve sevgi isteyen, bayrağı, Ezan'ı ve devleti mukaddes sayan çoğulcu demokrasinin hakim olduğu bir teşkilattır. Ahilik kardeşlik, yarenlik demektir. Ahilik, alın teri ile kazanç demektir. Ahilik, yardımlaşma, hoş görü, birlik beraberlik, kardeşlik demektir" dedi

Yapılan konuşmaların ardından yılın Ahisi seçilen mobilyacı Sinan Hilmi Önbaş için Şed Kuşatma töreni düzenlendi ve yılın Kalfası seçilen Uğur Dizdar ile yılın çırağı seçilen Ertuğrul Karakayalı'ya plaketlerini Vali Yardımcısı Recep Uzal ile birlikte Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara verdi. Tören folklor gösterileriyle sona erdi.

Kutlamaların hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceği belirtildi.

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