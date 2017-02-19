Giresun’da Azılı Kasa Hırsızları Polisten Kaçamadı

Giresun Emniyetinin başarı operasyonu sonucu azılı kasa hırsızları suçüstü yakalandı.

Giresun Emniyetinin başarı operasyonu sonucu azılı kasa hırsızları suçüstü yakalandı.

Giresun'un Doğankent, Espiye, Yağlıdere, Görele ve Çanakçı ilçelerinde "kasa hırsızlığı" olaylarına karıştığı tespit edilen T.C, C.B, E.E, A.G, A.E ve M.A isimli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titiz çalışması sonucu, Trabzon ve Yalova illerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Görele ilçesinde adliyeye çıkartılan zanlılar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin Giresun Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz Doğankent, Espiye, Yağlıdere, Görele ve Çanakçı ilçelerinde değişik zamanlarda meydana gelen kasa hırsızlığı olayları ile ilgili Görele Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapmasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri ile Görele ve Çanakçı ilçelerinde yürütülen ortak çalışmalar neticesinde 14 ayrı hırsızlık ve diğer suçlardan kaydı bulunan C.B, 12 ayrı hırsızlık ve diğer suçlardan kaydı bulunan T.C. isimli şahıslar, suçüstü yakalanmış, yakalanan şahıslarla birlikte hareket ettikleri tespit edilen, 6 ayrı hırsızlık ve diğer suçlardan kaydı bulunan A.G. Trabzon Akçaabat'ta, 12 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.E. Trabzon'da, 1 hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.E. Yalova'da, 2 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan M.A. Trabzon'da yakalanmışlardır. Yakalanarak Görele ilçe Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi şahıslar hakkında yürütülen tahkikatta, şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 bin 295 TL, 659 ABD doları, 200 Euro, 3 adet çeyrek altın, 2 adet gram altın , 3 çift taşlı altın küpe, 2 adet altın bileklik, bir adet altın kolye, 2 adet altın yüzük, 1 adet bıçak, 9 adet 7.65 mm. çapında tabanca fişeği, 1 adet 38 Cal. Tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Kasa hırsızlığı şüphelisi 6 şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Görele Adli Makamlarınca tutuklanmışlardır" denildi.