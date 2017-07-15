Giresun’da Bir Kız Denizde Boğuldu

Giresun'da 11 yaşındaki bir kız çocuğu, denizde boğularak hayatını kaybetti.

Giresun'da 11 yaşındaki bir kız çocuğu, denizde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, babaannesiyle öğle saatlerinde Eğrice mevkiindeki plaja gelen 11 yaşındaki Betül Küçük, denize girdikten kısa bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Küçük'e olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kalbi duran Küçük'e yaklaşık 30 dakika kalp masajı yaptıktan sonra tekrar yaşama döndüren sağlık ekipleri, Bulacak Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük kızın, Ordu Gülyalı Ayrılık köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.