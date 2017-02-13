Giresun’da Emniyet Müdürü Fetö’den Tutuklandı

GİRESUN (İHA) – Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün haberleşme sistemi "ByLock'u...

GİRESUN (İHA) – Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün haberleşme sistemi "ByLock'u kullandıkları tespit edilen aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince "ByLock" kullandıkları tespit edilen aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.