Giresun’da Fetö/pdy Operasyonu: 3 Tutuklu

Giresun merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Giresun merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında emniyetin mahrem imamı olduğu tespit edilen şahsın da bulunduğu "ByLock" kullanıcısı 9 şüpheli bugün Giresun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüphelilerden 3'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken 5'i adli kontrol şartı ile 1'i ise savcılık kararı ile serbest bırakıldı.