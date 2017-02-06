Giresun’da Gezginlerden ‘Kış Yürüyüşü’ Etkinlikleri

Giresun'da bir grup gezgin soğuk havayı ve olumsuz hava şartlarını aldırmadan Espiye ilçesin tanıtımı için üç farklı parkurda Kış yürüyüşleri...

Giresun'da bir grup gezgin soğuk havayı ve olumsuz hava şartlarını aldırmadan Espiye ilçesin tanıtımı için üç farklı parkurda Kış yürüyüşleri düzenlediler.

Gezginler ilk yürüyüşlerine Ericek-Maşatbeleni-Çayıryayla yolunda başladılar. Yorucu bir yürüyüşle Çayırboğazı denilen mevkiye kadar ulaşan gezginler bu bölgenin eşsiz doğasına hayran oldular.

İkinci kar yürüyüşü Ericek-Karadoğa arasında gerçekleştirildi. Yine sert kış koşulları ve yoğun tipiyle mücadele eden gezginler kışın Karadoğa bölgesinde kış sporları ve yürüyüş etkinlikleri yapılarak buraların tanıtımının yapılabileceğini belirttiler.

Son kar yürüyüşü etkinliği ise Çam Mahallesi-Kurtbeli Mevki-Kaleboynu Mahallesi arasında bulunan yaklaşık 12 km'lik yolu büyük bir heyecanla yürüyen gezginler dağ sırtından gidilen bu yürüyüşle birlikte hedeflerine başarıyla ulaştılar.