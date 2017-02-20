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Giresun’da Karla Mücadele

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Giresun’da Karla Mücadele
Giresun'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonra 363 yolu ulaşıma kapanırken, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun tempolu çalışmalarının...

Giresun'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonra 363 yolu ulaşıma kapanırken, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun tempolu çalışmalarının ardından bugün itibariyle kapalı köy yolu sayısı 8 olduğu açıklandı.

Giresun il genelinden toplam 550 köy olduğunu belirten İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel,"Ekiplerimiz bölgelerinde 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Kışa hazırlığımızı çok iyi bir şekilde yaptık ve şuana kadar önemli bir sorun yaşamadık. Kar yağışı devam ederken ve sonrasında acil durumlarda anında müdahale etmek için ekiplerimiz herhangi bir aksaklığa yer vermeden çalıştılar. Toplam 275 aracımız ve 300 çalışanımız ile karla mücadeleden başarıyla çıktık" dedi.

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