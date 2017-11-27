  • BIST 104.539
  • Altın 163,696
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C

Giresun’da Sokak Ortasında 16 Kurşunlu İnfaz

» »
Giresun’da Sokak Ortasında 16 Kurşunlu İnfaz
Giresun'un Bulancak ilçesinde sokak ortasında hasımları tarafından kurşun yağmuruna tutulan adam öldü.

Giresun'un Bulancak ilçesinde sokak ortasında hasımları tarafından kurşun yağmuruna tutulan adam öldü.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesi Acısu Caddesi üzerinde terzi İbrahim olarak bilinen 64 yaşındaki İbrahim Pehlivan, evine giderken yol üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, kurşun yağmuruna tutuldu. Pehlivan'ın başına 2, vücudunun değişik bölgelerinden ise 3 kurşun isabet ettiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri 16 boş kovan buldu. Silahtan çıkan kurşunların birçoğu çevrede bulunan araç ve evlere isabet etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatılırken silahlı saldırıyı düzenleyenlerin bir araç ile kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • (Düzeltme) Çobanların Koyun Kavgası Ölümle Bitti26 Kasım 2017 Pazar 21:43
  • İzmir’de Masterler Maçında Kavga Çıktı26 Kasım 2017 Pazar 21:38
  • Veteriner Hekim, Cinsel İstismar Ve Şantaj Suçlamasıyla Tutuklandı26 Kasım 2017 Pazar 21:33
  • Gaziantep’te Canlı Bomba Paniği26 Kasım 2017 Pazar 21:33
  • Kelkit Jandarma Ekiplerinden Kaçakçılara Ağır Darbe26 Kasım 2017 Pazar 21:33
  • Rize’de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 21:33
  • Bakırköy D-100 Karayolunda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 21:28
  • Adana’da Su Borusu Patladı, Otomobil Yolda Oluşan Dev Çukura Düştü26 Kasım 2017 Pazar 21:23
  • Atatürk Havalimanı’nda Şüpheli Paket Alarmı26 Kasım 2017 Pazar 20:43
  • D-100 Karayolu İncirli Mevkiinde 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza Meydana Geldi. Kazanın, Makas Atarak İlerleyen Bir Motosikletlinin Sebep Olduğu İddia Edilirken Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. Ka26 Kasım 2017 Pazar 20:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti