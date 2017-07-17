Giresun’da Trafik Kazası 1 Ölü 2 Yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Giresun'dan Dereli istikametine gitmekte olan Mehmet Yıldız idaresindeki 28 AD 800 plakalı araç ilçenin Fatih Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksu Deresi'ne uçtu.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet Yıldız ve araçta bulunan yakınları Emine ve Zahide Yıldız yaralı olarak Giresun'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan araç sürücüsü Mehmet Yıldız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.