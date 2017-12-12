Giresun’da Yaralı Karaca Tedavi Altına Alındı, Çukura Düşen Köpeği Akut Kurtardı

Giresun'da yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alınırken, çukura düşen köpek ise AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Giresun'da yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alınırken, çukura düşen köpek ise AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Giresun'da kırsal alanda yaralı olarak bulunan karaca vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Görevliler yaralı karacayı tedavi için Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesine getirdi. Tedavi altına alınan karacanın müşahede altında tutulduğu, kritik dönemi atlatırsa Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine nakledileceği öğrenildi.

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesi Yenicehisar köyünde de çukura düşerek kayalıklarda mahsur kalan köpek, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.