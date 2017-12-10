Giresun'dan dünyaya filmlerle 'barış' mesajı

7. İnsan Hakları Film Günleri'ne ev sahipliği yapan Giresun Belediyesi'nin Belediye Başkanı Aksu, "Biz sadece ülkemizde değil tüm dünyada barış istiyoruz" dedi

Giresun Belediyesi ev sahipliğinde AB Türkiye Delegasyonu 7. İnsan Hakları Film Günleri kapsamında AB Birinci Müsteşarı Francois Naucodie ile beraber basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Kerim Aksu, film günlerinin hedefinin barışı, beraberce yaşamayı amaçladığını belirterek; "Barış kenti Giresun'dan dünyaya barış mesajı gönderiyoruz" dedi.

Başkan Aksu, "Geçen yıl ilk kez film günlerine ev sahipliği yaptık. Giresunluların yoğun ilgisi ile 2 binin üzerinde sinemasever filmleri izledi. Bu yıl 7.sini yapıyoruz. 12 Aralık Salı günü sona erecek. Bu film günlerinin burada olması AB'nin aslında Giresun'umuza verdiği önemi gösteriyor. Biz Giresun olarak en sakin, şiddetin çok az olduğu bir kentte yaşıyoruz. Biz şiddetin değil barışın, sevginin tarafındayız" diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Gaziantep Ofis Başkanı Birinci Müsteşar Francois Naucodie da, "Belediye Başkanı Kerim Aksu’ya ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. İnsan Hakları hepimizin, insanlığın en önemli değeridir. Şiddeti istemiyoruz. Barışı hepimizin istediğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. HHALK / GİRESUN