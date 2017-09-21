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Giresunlu firmayı Muğla'ya davet etti

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Giresunlu firmayı Muğla'ya davet etti
Giresun OSB'de yanmaz sıva ve yalıtım sektöründe faaliyet gösteren KSS Group'u ziyaret eden Doğankent'in eski Kaymakamı Köten, "Böyle bir yatırımcıyı görev yaptığım Muğla'da görmek isterim" dedi

Giresun'un Doğankent İlçesi'nde kaymakam olarak görev yapan şimdi ise Muğla Vali Yardımcısı olan Kamil Köten, Giresun Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren KSS Group Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Alim'i ziyaret etti.

İlçede kaymakam olarak görev yaptığı sırada birlikte çalıştığı Bekir Alim’in bugün bir işveren olarak görmekten son derece mutlu olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Köten, bu tür müteşebbislerle bölgenin ve ülkenin kalkınabileceğini söyledi. Vali Yardımcısı Köten, "Giresun sanayisi yeterli olmayan yeni kalkınmakta olan bir il durumunda. İnanıyorum ki; Bekir Alim gibi müteşebbislerle kısa sürede kalkınacak yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Böyle bir yatırımcıyı ve yatırımı görev yaptığım ilde de görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

KSS Group Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Alim ise, "Tabii ki önce kendi bölgemiz. İstihdam yatırımlarımızı, hizmetlerimizi Muğla'ya veya başka illerimize de götürmeyi planlıyoruz" dedi. Vali Yardımcısı Köten, fabrika üretimini, depolama ve AR-GE çalışma alanlarını ziyaret ederek firmadan ayrıldı

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