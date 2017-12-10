Giresunlu 'KSS Grup' Batum Yapı Fuarı'nda

Gürcistan'ın Batum şehrinde açılan Yapı Fuarı'na katılan Giresunlu yatırımcı firma KSS Group'un sahibi Bekir Alim, "İnanıyoruz ki; bu fuarın bizlere geri dönüşü memnuniyet verici olacaktır" dedi

Gürcistan'ın Batum şehrinde açılan Yapı Fuarı'nda inşaat malzemeleri, yeni teknolojiler ve yeni projeler tanıtıldı. Türkiye’den bir çok firmanın katıldığı fuarda Giresunlu yatırımcı firma KSS Group da yerini aldı.

Türkiye, Gürcistan arasındaki ticari ilişkilerin yoğun olduğuna dikkat çeken KSS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Alim, "Benzer fuarlara katılarak kaliteli inşaat malzemelerini üreten Türk şirketlerinin tanıtılması son derece önemlidir. Bu firmalar arasında Giresunlu bir şirket olarak bizlerde bir çok ürünümüzle yerimizi alıyoruz. Gürcistan ve Azerbaycan'da inşaat sektörü oldukça hareketli. Bu pazarda kaliteli ürünlerimizi tanıtarak yerimizi almalıyız. Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan bir çok ülkenin yer yer aldığı fuarda KSS Group olarak yapı kimyasalları ürünlerimizin tanıtımı için buradayız ve gösterilen ilgiden son derece memnunuz. İnanıyoruz ki bu fuarın bizlere geri dönüşü de memnuniyet verici olacaktır" dedi.