  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 15 °C

Giresunlu 'KSS Grup' Batum Yapı Fuarı'nda

»
Giresunlu 'KSS Grup' Batum Yapı Fuarı'nda
Gürcistan'ın Batum şehrinde açılan Yapı Fuarı'na katılan Giresunlu yatırımcı firma KSS Group'un sahibi Bekir Alim, "İnanıyoruz ki; bu fuarın bizlere geri dönüşü memnuniyet verici olacaktır" dedi

Gürcistan'ın Batum şehrinde açılan Yapı Fuarı'nda inşaat malzemeleri, yeni teknolojiler ve yeni projeler tanıtıldı. Türkiye’den bir çok firmanın katıldığı fuarda Giresunlu yatırımcı firma KSS Group da yerini aldı.

Türkiye, Gürcistan arasındaki ticari ilişkilerin yoğun olduğuna dikkat çeken KSS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Alim, "Benzer fuarlara katılarak kaliteli inşaat malzemelerini üreten Türk şirketlerinin tanıtılması son derece önemlidir. Bu firmalar arasında Giresunlu bir şirket olarak bizlerde bir çok ürünümüzle yerimizi alıyoruz. Gürcistan ve Azerbaycan'da inşaat sektörü oldukça hareketli. Bu pazarda kaliteli ürünlerimizi tanıtarak yerimizi almalıyız. Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan bir çok ülkenin yer yer aldığı fuarda KSS Group olarak yapı kimyasalları ürünlerimizin tanıtımı için buradayız ve gösterilen ilgiden son derece memnunuz. İnanıyoruz ki bu fuarın bizlere geri dönüşü de memnuniyet verici olacaktır" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ORÇEV'den özel alan tepkisi09 Aralık 2017 Cumartesi 18:01
  • 2 ton hamsi 1 saatte tüketildi09 Aralık 2017 Cumartesi 17:50
  • Karadeniz'in o ili kara büründü09 Aralık 2017 Cumartesi 17:41
  • Ünal ailesinin acı günü09 Aralık 2017 Cumartesi 17:36
  • Belgeselden etkilenip tespih ustası oldu09 Aralık 2017 Cumartesi 17:27
  • Belediye hoparlöründen ABD protestosu09 Aralık 2017 Cumartesi 17:12
  • 11 milyon liralık tasarruf09 Aralık 2017 Cumartesi 15:47
  • Amasya’dan turizm atağı09 Aralık 2017 Cumartesi 15:40
  • Hobi olarak başladı ekmek kapısı oldu09 Aralık 2017 Cumartesi 15:31
  • Media Markt Çorum'da büyüyor09 Aralık 2017 Cumartesi 15:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti