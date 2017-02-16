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Giresunlu uçakla tanıştı otobüsle seyahati unuttu

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Giresunlu uçakla tanıştı otobüsle seyahati unuttu
Giresun Belediyesi yetkilileri, Giresunluların uçakla tanıştığı günden beri otobüsle yolculuk yapmayı unuttuğunu belirterek, diğer yıllara göre yüzde 20-25’lik oranda bir düşüş yaşandığını açıkladılar

Giresun Belediyesi Terminal Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, terminale son 13 ay içerisinde 25 bin 900 aracın giriş ve çıkış yaptığı, toplamda ise 710 bin yolcunun terminali kullandığı belirtildi. 

Kentte oldukça etkili geçen kış mevsimi, karında yağması ile bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Terminal Müdürlüğü'nün 24 saat görev yaparak olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadığı belirtildi. Kar yağışının terminal içerisinde otobüs giriş ve çıkışlarını engellememesi için sürekli kar küreme ve temizleme çalışması yapılırken, bu sayede ulaşımın aksamaması, otobüs firmalarının ve vatandaşların mağdur olmamaları sağlanıyor.

Ayrıca Terminal Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, son 13 ay içerisinde şehirlerarası otobüs terminaline giriş çıkış yapan araç sayısının 25 bin 900 olduğu, yolcu sayısının da 710 bin kişi olduğu belirlendi. Hava yolu taşımacılığı vatandaşa daha cazip geldiği için terminal kapasitesinde diğer yıllara göre yüzde 20-25’lik bir düşüş yaşandığı da tespit edildi.

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