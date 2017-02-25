Giresunspor 40 Yıllık Özlemin Peşinde

TFF 1. Ligi'nin Süper Lig'e çıkma yolunda iddialı takımlarından Giresunspor 6'da 6 yaparak galibiyet serisini sürdürdü.

TFF 1. Ligi'nin Süper Lig'e çıkma yolunda iddialı takımlarından Giresunspor 6'da 6 yaparak galibiyet serisini sürdürdü. Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, Ligde ilk ikinin içinde olmak için mücadele ettiklerini ve 40 yıllık Süper Lig özlemini dindirmek için sezon sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

İyi bir seri yakaladıklarını ama bundan sonraki maçların daha zorlu olduğunu belirten Bozbağ, "6'da 6 önemli bir başarı ama bunun devamını getirmemiz lazım. Çünkü bundan her maç bir final ve zorlu maçlarımız var. Ümraniye maçından mutlak galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Bütün hazırlığımız o yönde olacak. İnşallah 40 yıllık özlemi sezon sonunda dindireceğiz" dedi.

Elazığspor maçının galibiyet primini 15 bin TL olarak belirlediklerini ifade eden Bozbağ, taraftara seslenerek, "İstanbul'daki Giresunlular'ın bize sahip çıkacağına inanıyorum ve taraftarlarımızı önümüzdeki haftadaki maça bekliyorum. Onlar olmadan biz bir hiçiz, biz gelip geçiciyiz ama bu şehrin, bu takımın tek sahibi taraftarlardır" ifadelerini kullandı.