  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Giresunspor 40 Yıllık Özlemin Peşinde

» »
Giresunspor 40 Yıllık Özlemin Peşinde
TFF 1. Ligi'nin Süper Lig'e çıkma yolunda iddialı takımlarından Giresunspor 6'da 6 yaparak galibiyet serisini sürdürdü.

TFF 1. Ligi'nin Süper Lig'e çıkma yolunda iddialı takımlarından Giresunspor 6'da 6 yaparak galibiyet serisini sürdürdü. Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, Ligde ilk ikinin içinde olmak için mücadele ettiklerini ve 40 yıllık Süper Lig özlemini dindirmek için sezon sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

İyi bir seri yakaladıklarını ama bundan sonraki maçların daha zorlu olduğunu belirten Bozbağ, "6'da 6 önemli bir başarı ama bunun devamını getirmemiz lazım. Çünkü bundan her maç bir final ve zorlu maçlarımız var. Ümraniye maçından mutlak galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Bütün hazırlığımız o yönde olacak. İnşallah 40 yıllık özlemi sezon sonunda dindireceğiz" dedi.

Elazığspor maçının galibiyet primini 15 bin TL olarak belirlediklerini ifade eden Bozbağ, taraftara seslenerek, "İstanbul'daki Giresunlular'ın bize sahip çıkacağına inanıyorum ve taraftarlarımızı önümüzdeki haftadaki maça bekliyorum. Onlar olmadan biz bir hiçiz, biz gelip geçiciyiz ama bu şehrin, bu takımın tek sahibi taraftarlardır" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kunak’tan Sağlıklı Hayatın Sırları25 Şubat 2017 Cumartesi 12:53
  • Thy Euroleague’de Haftanın Mvp’si Nando De Colo25 Şubat 2017 Cumartesi 12:43
  • Akhisar Belediyespor İle Antalyaspor Taraftarlarından Örnek Davranış25 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Yalçın Karadeniz: “Bu Krizin Sebebi Şahsım Değildir”25 Şubat 2017 Cumartesi 11:48
  • Eskişehirspor, Ümraniyespor İle 2. Randevuda25 Şubat 2017 Cumartesi 11:33
  • Gaziantep Arena’da Zorlu Randevu25 Şubat 2017 Cumartesi 11:08
  • Namağlup Şampiyona Görkemli Kutlama25 Şubat 2017 Cumartesi 10:43
  • Samsunspor, Boluspor İle 57’nci Randevuya Çıkıyor25 Şubat 2017 Cumartesi 09:13
  • Bursasporlu Taraftarlardan Yönetime Tepki25 Şubat 2017 Cumartesi 00:38
  • Bursaspor Taraftarları Bıçaklarla Futbolculara Saldırdı25 Şubat 2017 Cumartesi 00:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti