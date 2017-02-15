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Giresunspor’da Hedef "Süper Lig"

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Giresunspor’da Hedef "Süper Lig"
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ligdeki iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ligdeki iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Ligdeki son 4 maçını kazanan ve ligin ikinci yarısına istediği çıkışı yakalayarak giren yeşil-beyazlı ekip son haftaların gözde takımı Manisaspor engelini de geçerek Süper Lig hedefine ilerlemek istiyor.

Takımın Manisaspor maçı hazırlıklarını takip eden Giresunspor Asbaşkanı İbrahim Özkul, yaptığı açıklamada, "İnşallah sezon sonunda sevinen taraf olacağız" dedi.

Manisa'dan da üç puanla dönerek taraftarları sevindirmek istediklerini belirten Özkul, "Sahamızda Şanlıurfaspor'u iyi bir skorla geçtikten sonra Manisaspor deplasmanına gideceğiz. Manisaspor'un son iki haftadır iyi bir çıkışı var bizim de dört haftadır iyi bir çıkışımız var. İnşallah Manisaspor maçını da iyi bir skorla geçip hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz. Biz olduğumuz konumun bilincindeyiz yaptığımız sadece şu anda 4 maç kazandık ama sezon sonuna kadar tüm maçlar bizim için final havasında olacak. Manisa maçına oldukça kararlı hazırlanıyoruz. Hafta sonu bizim için çok önemli olan bir maç oynayacağız. İnşallah şansın da yardımıyla Manisa'dan da üç puanla dönerek Giresun'daki taraftarlarımızı ekran başındaki Giresunspor taraftarlarını sevindirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gönlümüzdeki hedef belli"

Giresunspor'un hedefleri doğrultusunda ilerleyişini sürdürdüğünü dile getiren Özkul, şöyle devam etti:

"Bizim gönlümüzdeki hedef zaten belli, ama bundan sonra her hafta oynayacağımız maçı tek tek bakarak gönlümüzdeki hedefe ulaşmış olacağız ama daha çok maçımız var, bu derenin altından çok sular geçer ama biz kararlıyız, inançlıyız. İnşallah sezon sonunda sevinen taraf olacağımızı düşünüyorum."

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