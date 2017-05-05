  • BIST 93.928
  • Altın 140,045
  • Dolar 3,5451
  • Euro 3,8961
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Giresunspor'un gözü son üç maçta

»
Giresunspor'un gözü son üç maçta
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, şu anda ligde ilk 6 içerisinde hangi takımın nerede olacağının belli olmadığını belirtti.

İldiz, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir Samsunspor müsabakası beklediğini söyledi. Bundan sonraki hiçbir maçın kolay olmadığına dikkati çeken İldiz, ligin son haftalarının "ateşli haftalar" olduğunu vurguladı.

İldiz, geriye kalan maçları kazanmak istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Kazanıp, ondan sonra fotoğrafa bakacağız ama şu anda ligde ilk 6 içerisinde hangi takımın nerede olacağı belli değil. Bu takımların son üç maçta alacağı neticelere bağlı, bizim için de bu geçerli, bu nedenle son üç maçta en iyi neticeyi almak istiyoruz."

Her takımın bir amacı olduğuna işaret eden İldiz, "Bizim de ciddi bir hedefimiz var, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor’un da kendine göre ciddi bir hedefi var. Çok zorlu bir mücadele olacak, zoru lehimize çevirmek istiyoruz. Seyir zevki yüksek çekişmeli bir müsabaka bekliyorum, kazanmak adına her şeyi yapacağız." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güreşte Tokat damgası05 Mayıs 2017 Cuma 19:29
  • Ligin dibi alev alev05 Mayıs 2017 Cuma 00:02
  • 6 PUAN ALIRSAK DÜŞMEYİZ05 Mayıs 2017 Cuma 00:02
  • Samsunspor ile Giresunspor 46’ncı kez karşı karşıya05 Mayıs 2017 Cuma 00:02
  • HAKEMLERİN ZORLU SINAVI04 Mayıs 2017 Perşembe 19:20
  • SUTOPU ANALİG İLK KEZ DÜZENLENDİ04 Mayıs 2017 Perşembe 19:18
  • Türkiye'nin en yaşlı 'spor ligi'04 Mayıs 2017 Perşembe 19:16
  • Bakan Çağatay Kılıç, Millilerle buluştu04 Mayıs 2017 Perşembe 19:15
  • TAM 11 YIL SONRA 6 GOL BİRDEN YEDİK04 Mayıs 2017 Perşembe 00:04
  • BRANDS YABANCI SINIRLAMASINA TAKILDI04 Mayıs 2017 Perşembe 00:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti