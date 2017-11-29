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Giresun’un Espiye İlçe Kaymakamı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti. Mehmetçik İle Yemekte Buluştu

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Giresun’un Espiye İlçe Kaymakamı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti. Mehmetçik İle Yemekte Buluştu
Giresun'un Espiye İlçe Kaymakamı Yusuf Akın, beraberinde Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve daire amirleri ile birlikte İlçeye bağlı Avluca köyünde...

Giresun'un Espiye İlçe Kaymakamı Yusuf Akın, beraberinde Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve daire amirleri ile birlikte İlçeye bağlı Avluca köyünde yaşayan Şehit Ahmet Keskin ve Şehit Yakup Buruş'un ailelerini ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Akın, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu belirterek "Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan aziz ve kadim insanlarımız, en değerli varlıklarımızdırlar. Şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet, gazilerimize uzun ömürler, sağlık ve sıhhat dolu bir yaşam diliyorum. Bu aileleri ziyaret etmek, dertlerini ve sorunlarını dinlemek bizlerin görevi olduğu kadar, bizler mutlu ediyor" dedi.

Şehit ve gazi aileleri, Kaymakam ve beraberindekilerin ziyaretinden çok mutlu olduklarını dile getirerek, devletin yanlarında olduğunu ve unutulmadıklarından dolayı teşekkür ettiler.

Aile ziyaretinin ardından ilçe Jandarma Komutanlığı'na geçen Kaymakam ve beraberindekiler burada askerler ile beraber yemek yedi.

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