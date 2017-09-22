Giresun’un Espiye İlçesinde Su Kesintisi Devam Ediyor

Giresun'un Espiye ilçesinde 4 gündür sular akmazken, su kesintisi nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde 4 gündür sular akmazken, su kesintisi nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Giresun'un en büyük ilçelerinden biri olan 24 bin nüfuslu Espiye ilçesine dört gündür ana su borusunda meydana gelen arıza nedeniyle su verilemiyor. Kesinti nedeniyle ilçe halkı perişan olurken, okullar da alınan kararla 2 gün tatil edildi. İlçedeki kamu kurumlarının ve ilçe halkının su ihtiyacını ise belediye itfaiye ekipleri karşılamaya çalışıyor. Su dağıtımı sırasında vatandaşların itfaiye araçlarına hücum ettiği görülüyor. Diğer yandan ise Belediye Zabıta ekipleri vatandaşların temiz içme su ihtiyaçlarını karşılamak için pet şişelerle su dağıtımında bulunuyor.

Espiye Belediyesi yetkilileri ise, hoparlörden yaptığı anonsta arızanın giderilmesi için çalışma yaptıklarını ve suyun gün içerisinde verileceğini duyurdu.